Vereador apoia trabalho com dependentes químicos em bairro da capital

O vereador Betinho (PRB) esteve na Casa de Reabilitação “Rancho dos Profetas”, no bairro Caiobá para ver de perto as principais necessidades do centro.

Betinho é parceiro do projeto, e já conseguiu um advogado parceiro de seu mandato para concluir algumas pendências jurídicas que a Casa necessita.

Hoje eles atendem 16 jovens que variam de 18 a 35 anos e a intenção é expandir e mudar-se em uma sede própria. Atualmente são apenas rapazes atendidos, mas futuramente a idealizadora do projeto, Leila Moraes, deseja fazer o mesmo trabalho com garotas, dependentes químicas.

Outra questão prontamente atendida durante a visita foi solicitar através de um pedido e indicação ao órgão competente da prefeitura para o patrolamento da rua Artemis com a rua Nova América, que contempla a entrada do Rancho.

“O Rancho existe há seis meses e temos trabalhado ao máximo para atender o maior número de dependentes, mas o local é pequeno e locado. Hoje contamos com doações e quem queira doar alimentos e beliches, aceitamos” explicou o Pastor Edimilson Santos é quem está a frente do projeto juntamente com a diretora presidente, Missionária Leila Morais.

“Sou parceiro deste projeto que através a fé e trabalhos adequados resgatam vidas que estavam perdidas nas drogas”, finalizou Betinho.

