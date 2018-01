Vem Pra Rua organiza atos contrários a Lula em SP

Movimento Vem pra Rua realiza nesta terça-feira, 23, a partir das 18h, atos simultâneos em São Paulo e outras 23 cidades no Brasil - Foto: Jornal do Comércio / UOL

Em oposição à agenda de manifestações organizadas pelo PT em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Movimento Vem pra Rua realiza nesta terça-feira, 23, a partir das 18h, atos simultâneos em São Paulo e outras 23 cidades no Brasil.

"A confirmação da condenação em Segunda Instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo TRF-4, no dia 24 de janeiro de 2018, será o maior símbolo do fim da impunidade no Brasil, atestando que a Justiça no país, de fato, funciona igualmente para todos, independentemente de cargo, influência, poder ou dinheiro", diz o grupo na página do evento no Facebook.

Em entrevista ao Jornal Eldorado nesta segunda-feira, 22, a porta-voz do Vem Pra Rua, Adelaide Oliveira, disse que o ato em São Paulo será realizado na Avenida Paulista.

Na entrevista, Adelaide disse também que Rogério Chequer, fundador deste movimento, não está mais à frente das atividades porque decidiu seguir carreira política. "Ele é um líder admirado do Vem Pra Rua, foi fundador do movimento, mas como vai trilhar o caminho da política partidária, que precisa de coragem e disposição, teve que se desligar do grupo.", disse.