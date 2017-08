Vem pra Rua faz ato em Brasília contra Lula e a favor de renovação política

O movimento Vem Pra Rua realizou no fim da manhã deste domingo, 27, em Brasília, um ato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e em defesa da renovação política. Com a ajuda de voluntários, o movimento escreveu a frase "Lula na cadeia" no gramado em frente ao Congresso Nacional. Juntas, as pessoas formaram cada uma das letras da frase no gramado.

De acordo com a organização, cerca de 360 pessoas participaram do ato. A Polícia Militar, no entanto, calculou a presença de 200 pessoas. Além da frase, os organizadores fizeram no local um cemitério com cruzes, com os nomes de vários políticos, como Lula e o senador Renan Calheiros (PMDB-AL).

O Vem Pra Rua informou que o ato tinha como objetivo "deixar claro a vontade do povo brasileiro pelo fim da impunidade, com a prisão de todos os corruptos condenados, e a favor da renovação política em 2018".

Durante o ato, o cientista social venezuelano Roderick Navarro, do movimento de direita Rumbo Libertad, de Caracas, também discursou contra o presidente Nicolás Maduro. Ele está no Brasil para denunciar o atual governo da Venezuela. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

