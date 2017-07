Lula deve marcar presença no velório de Marco Aurélio Garcia

O velório de Marco Aurélio Garcia, que ocorre na manhã desta sexta-feira, 21, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deve contar com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse à família de Garcia que chegaria por volta das 12h.

Garcia, que fez parte do grupo de intelectuais que ajudou a fundar o PT, foi assessor especial para assuntos internacionais nos governos de Lula e Dilma Rousseff, tendo sido um dos responsáveis pela elaboração e condução da política externa brasileira neste período, quando buscou dar maior protagonismo à América Latina. Não por acaso, um dos que enviaram coroas de flores em sua homenagem foi o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro.

O corpo de Garcia chegou à Alesp por voltou das 9h. Minutos depois, foram chegando os primeiros familiares e amigos. O filho único do intelectual, Leon, é quem tem feito a recepção. Gaúcho de Porto Alegre, ele era professor aposentado da Unicamp e morava em São Paulo. Ele vinha exercendo a função de conselheiro da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT. Faleceu ontem aos 76 anos, de ataque cardíaco fulminante.

