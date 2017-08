Veículos blindados apreendidos na Lava Jato são cedidos para a segurança do Rio

O juiz titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Marcelo Bretas, responsável pelas investigações do braço da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, expediu ofício hoje (4) ao secretário de Segurança Pública do Rio, Roberto Sá, informando que há, num galpão da Transportadora Trans-Expert – Vigilância e Transporte de Valores, em Santo Cristo, zona portuária do Rio, 46 veículos blindados da empresa à disposição e que podem ser utilizados pelos órgãos de segurança pública do estado do Rio de Janeiro.

A secretaria poderá vistoriar os veículos e informar à Justiça, com a maior brevidade possível, quais pretende utilizar, identificando-os.

Bretas pede, ainda, que sejam informados os veículos sobre os quais há interesse da Secretaria de Segurança, com a avaliação, registrando-se o estado em que se encontra cada veículo, inclusive com fotografias.

Pedido

No início de junho último, o delegado Vinicius Ferreira Domingos, titular da Delegacia de Combate às Drogas, pediu ao juiz Marcelo Bretas, que dez veículos blindados da empresa Trans-Expert ficassem como patrimônio para o estado. Na solicitação, o delegado alega que o governo se encontra em grave crise financeira e que as operações da delegacia especializada contra o tráfico de drogas são feitas em comunidades com alto poder de fogo.

Lava Jato

De acordo com investigações da força-tarefa da Operação Lava-Jato, o ex-governador Sérgio Cabral (PMD B) e seu grupo contavam com um “banco paralelo” para movimentar o dinheiro da corrupção. Esse papel era desempenhado pela transportadora Trans-Expert Vigilância e Transporte de Valores, que tinha um cofre usado para guardar e distribuir o dinheiro do grupo.

Os blindados foram apreendidos durante a Operação Ponto Final, desencadeada em julho, que teve por objetivo desarticular organização criminosa que atuava no setor de transportes do Rio e prendeu empresários do setor acusados de desvios de cerca de R$ 500 milhões.

Veja Também

Comentários