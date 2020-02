Vaz solicita melhorias no Hospital Municipal de Naviraí

Conforme Vaz, Naviraí precisa de uma atenção especial para os moradores, que contam com as cirurgias - Foto: Divulgação

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicano-MS), apresentou indicação, em Sessão Plenária desta quarta-feira (12), ao Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), solicitando melhorias para o Hospital Municipal de Naviraí. Os moradores da região têm enfrentado problemas em cirurgias eletivas.

Conforme Vaz, Naviraí precisa de uma atenção especial para os moradores, que contam com as cirurgias. “Tenho prazer em atender as demandas que são entregues em meu gabinete, diariamente são feitos vários pedidos e como parlamentar estou solicitando auxílio ao município". comentou o deputado

Conforme o vereador Josias de Carvalho (Republicanos), o município necessita de melhorias para o hospital municipal da cidade. “Precisamos melhorar o atendimento para a população carente, que precisa desse atendimento diário”, comentou