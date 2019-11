Vaz quer socorro a hospital público do interior

Antônio Vaz, presidente da comissão permanente de saúde da assembleia, lembrou a importância do Hospital Abramastacio - Foto: ALMS

Especialmente preocupado com a precariedade do atendimento médico do setor público na cidade de Anastácio, o deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) protocolou na sessão plenária desta terça-feira (5) indicação ao governador do estado Reinaldo Azambuja (PSDB). Na solicitação, estão providências para o atendimento do Hospital Abramastacio (Associação Beneficente Ruralista de Assistência Médica Hospitalar) - único na cidade e realiza todos os seus atendimentos pelo SUS.

A instituição, através da associação, mantém convênio com a prefeitura da cidade e está passando por dificuldades. Os usuários pedem a ampliação do horário de atendimento, reforma das instalações incluindo os banheiros e aquisição de enxoval (conjunto de roupas utilizadas pelos hospitais para atender os diversos serviços e procedimentos assistenciais). O pedido dos usuários foi reforçado pela líder comunitária Nívia Carvalho.

Antônio Vaz, presidente da comissão permanente de saúde da assembleia, lembrou a importância do Hospital Abramastacio. “Tenho acompanhado o sofrimento da população que busca atendimento médico. A solução não é correr para a capital para atendimentos, que não sejam de alta complexidade. O ideal é melhorar a assistência no município. O Abramastacio, inclusive, foi declarado de utilidade pública municipal em 2003 exatamente por causa do serviço que presta à população. Com recursos minguados é difícil manter as portas da instituição abertas. Espero que o governador Reinaldo Azambuja preste o socorro que o povo de Anastácio reivindica neste momento “, justificou o republicano.