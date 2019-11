Vaz quer convênio com o SUS para prevenção do câncer de próstata

"Precisamos do apoio de todos para conseguir celebrar o convênio com o SUS e garantir também o benefício para os homens”, disse o republicano - Foto: ALMS

O presidente da comissão de saúde da Assembleia Legislativa, deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) recebeu em reunião, na manhã desta terça-feira (12), a gerente administrava do Hospital do Câncer, Flávia Carvalho e a jornalista Alcina Reis. No encontro, foram discutidos caminhos para o credenciamento definitivo do “Hospital de Amor”, unidade do Hospital do Câncer de Barretos em Campo Grande.

A ala feminina funciona desde 2014, atendendo gratuitamente mulheres na prevenção e tratamento inicial para câncer de mama e colo do útero. O custeio dos atendimentos é feito por doações e o único convênio celebrado com o Sistema Único de Saúde é através de um repasse da prefeitura de Campo Grande no valor de R$ 60.000,00. O gasto mensal da unidade representa cerca de R$ 400.000,00. O deficit mensal acumulado coloca em risco a continuidade dos atendimentos da “Ala Rosa” e impede o funcionamento da “Ala Azul” que já está equipada para realizar o exame de prevenção de câncer de próstata e de pele.

Durante o encontro o deputado, que também coordena a Frente Parlamentar de Apoio a Saúde Pública de MS, ressaltou a importância da união dos parlamentares para enfrentar a crise crônica que o setor de saúde atravessa, tanto em Mato Grosso do Sul, como em todo o país. “Precisamos do apoio de todos para enfrentar essa crise. O ministro da saúde Henrique Mandetta é médico e conhece de perto o sofrimento do povo, já que é sul-mato-grossense. Sabemos da importância do trabalho de assistência à população feito por instituições beneficentes como o Hospital do Câncer de Barretos. Precisamos do apoio de todos para conseguir celebrar o convênio com o SUS e garantir também o benefício para os homens”, disse o republicano.

A gerente administrativa do hospital mostrou os relatórios e o número de mulheres que foram beneficiadas pela instituição. “Mais de 300 mil procedimentos já foram realizados pela instituição, nesses cinco anos de funcionamento. Queremos celebrar convênio com o SUS para garantir pelo menos 50% dos custos do hospital”, disse Flávia Carvalho.