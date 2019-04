Vaz quer acesso em curva perigosa próxima à cidade de Corguinho 

Dep. Antonio Vaz

O deputado Antônio Vaz indicou ao governador do estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), na sessão plenária desta quinta-feira (11), o pedido apresentado pelo secretário de desenvolvimento econômico, turismo e meio ambiente do município de Corguinho, Zé Correia Salgado.

A reivindicação é para a implantação de uma rotatória na MS 080, na altura do KM 70, estrada vicinal CO 081, que dá acesso à Comunidade Negra Boa Sorte e que também é próximo ao loteamento Recanto dos Pintados.

“Hoje esse acesso é próximo de uma curva perigosa, sem boa visibilidade, onde acontecem muitos acidentes. De acordo com o amigo Zé Correia, essa simples intervenção, vai melhorar muito a situação na região “, justificou o deputado.