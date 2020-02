Vaz propõe criação de Comissão para defesa de crianças, adolescentes e jovens

O deputado Antônio Vaz (Republicanos) apresentou proposta para criação de Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O parlamentar fez a leitura nesta manhã de terça-feira (11), durante a sessão, do Projeto de Resolução que altera o Regimento Interno da Casa de Leis criando a referida comissão.

Conforme o projeto, a Comissão terá como missão abordar todos os assuntos relacionados à criança, adolescente e juventude, além de promover estudos, debates e outras ações envolvendo crianças, adolescentes e jovens sul-mato-grossenses.

Para o deputado, a Comissão “desenvolverá um espaço democrático, com a finalidade de apreciar e deliberar os temas e as proposições voltadas à criança, ao adolescente e à juventude, assim como exercer o acompanhamento dos planos e programas governamentais tão importantes para o desenvolvimento do nosso estado”.