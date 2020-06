Vaz pede implantação de Centros de Ensino Estruturado para pessoas autistas

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) - Foto: Divulgação

Na sessão remota desta terça-feira (02), o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), apresentou o Projeto de Lei que dispõe sobre a implantação de Centros de Ensino Estruturado para pessoas com Transtorno de Espectro Autista nas escolas, com objetivo de identificar as barreiras de aprendizagem e planejar formas de removê-las no âmbito Estado de Mato Grosso do Sul.

Os Centros atenderão aos alunos no contraturno das unidades educacionais regulares em que estejam matriculados e deverão ter instalações físicas, enfermaria, equipamentos e recursos humanos necessários para o atendimento dos alunos.

Conforme Vaz, as crianças terão auxílio de profissionais capacitados para dar apoio e desenvolver atividades pedagógicas voltadas especificamente para pessoas com autismo, que detêm dificuldade de aprendizado por meio da abstração, mas que conseguem desenvolver excelentes resultados com o ensino construtivista com base na concretude das ações.

“Os Centros de Estudos Estruturados são espaços nos quais tais necessidades podem ser supridas, já que, em muitos casos, pais e educadores não identificam qual a melhor forma de se lidar e cuidar de seus filhos ou alunos. Assim, nos centros, os alunos com TEA têm a oportunidade de receber tratamento diferenciado, adequado a seu comportamento e dificuldades, visando desenvolver sua capacidade de socialização e compreensão pedagógica”. Concluiu o deputado.