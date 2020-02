Vaz apresentou projeto que promoverá estudos e debates aos jovens de MS

Em sessão plenária desta terça-feira (11), o deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), apresentou o Projeto de Resolução que deve acrescentar e alterar as redações do artigo 42 e do art 46.

A finalidade desse projeto é abordar todos os assuntos relacionados a criança, adolescente e juventude, promovendo estudos e debates e outras ações envolvendo jovens Sul-mato-grossense.

O Projeto da Resolução objetiva a criação da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e deverá fiscalizar, acompanhar programas governamentais e quaisquer outros, relativos à proteção dos direitos da criança, adolescente e juventude.