Vaz adere campanha Sinal Vermelho para ajudar vítimas de violência doméstica no MS

O Presidente da Comissão Permanente da Saúde, deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), aderiu à campanha nacional “Sinal Vermelho”, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que tem como foco principal, proporcionar que mulheres vítimas de violência doméstica procurem ajuda em farmácias.

Para Vaz, é dever de todos ajudar quem passa por essa situação tão triste. “A campanha possibilita que mulheres agredidas tenham essa comunicação em farmácias, o sinal vermelho na mão indica um basta, ou seja, uma comunicação silenciosa, onde as vítimas precisam fazer um “X” na palma da mão e o atendente acionará a polícia, as drogarias parceiras estarão com cartazes para indicar que participam da Campanha e o funcionário que direcionar a denúncia, não será chamado para ir à delegacia”.explicou o parlamentar.

“Em meio a pandemia do novo coronavírus, os casos de violência doméstica aumentaram durante o isolamento social e o objetivo da campanha é oferecer mais um canal de denúncia, apoiar essa causa é compactuar com a população e proporcionar mais segurança para todos” comentou Vaz.