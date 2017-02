Vander e Zeca garantem parceria com Prefeitura e Estado para recuperar parques de Campo Grande

Os deputados federais Vander Loubet e Zeca do PT estiveram na manhã de ontem (6) com o prefeito Marquinhos Trad, em seu gabinete, para discutir o projeto de reforma e revitalização de quatro parques de Campo Grande. De imediato, os parlamentares garantiram a destinação de R$ 2 milhões para a intervenção nos parques Jacques da Luz (nas Moreninhas), Ayrton Senna (no Aero Rancho), Tarsila do Amaral (no Nova Lima) e Guanandizão.



A verba será viabilizada por meio de emendas parlamentares individuais e de contrapartida do Governo do Estado, que será parceiro na ação.



De acordo com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Terra, esses espaços estão inutilizados e atendendo entre 10% e 20% de sua capacidade por falta de condições físicas e estruturais para receber o público. "As piscinas, quadras e salas de aula estão praticamente desativadas pela falta de manutenção nos últimos anos. Precisamos colocar essa questão dentro das prioridades da atual gestão e já estamos buscando soluções", explicou Terra.



O deputado Zeca do PT destacou a urgência de uma intervenção. "Fico triste em observar o descaso em relação a esses parques nos últimos anos. Eles estão abandonados e foram se deteriorando com o tempo. Precisamos recuperar esses espaços, já que eles desempenham um papel estratégico na vida das pessoas. Essa parceria específica tem, primeiro, um sentido simbólico, já que participei da criação e ativação de alguns desses parques e tive o privilégio de construir um deles quando governador do Estado. Naquela época, passavam nesses espaços milhares de crianças, jovens, mães, que ao invés de estarem nas ruas, iam para os parques em busca de atividades culturais e esportivas", justificou o deputado.



Fazendo coro às palavras de Zeca, o deputado Vander Loubet destacou o momento delicado que a capital sul-mato-grossense vive e a necessidade de reconstrução dos espaços públicos. "É muito importante essa parceria com o prefeito, para juntarmos emendas, com a contrapartida do Governo do Estado, e recuperar esses parques que foram um marco, inclusive, em um momento em que eu estive ao lado do Zeca, no Governo do Estado, cuidando da infraestrutura dos municípios. Esse gesto do prefeito Marquinhos, de chamar todo mundo para contribuir, nos permite trabalhar por Campo Grande, cidade esta que sempre nos acolheu e pela qual temos um olhar especial. Sabemos que esses espaços são muito importantes para a Capital", enfatizou o parlamentar.

