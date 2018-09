'Vamos trabalhar com muita serenidade até dia 7', diz Haddad sobre Ibope

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, evitou comemorar os resultados da pesquisa Ibope, que o mostra numericamente à frente do presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, no segundo turno.

"Vamos trabalhar com muita serenidade até o dia 7. Temos muito trabalho pela frente. Temos 13 dias ainda", afirmou, ao chegar para evento com educadores, cientistas e intelectuais na capital paulista.

Haddad afirmou ainda que o "Brasil está precisando de propostas". O tom de Haddad sobre o Ibope contrasta com o discurso da militância e de políticos presente no evento. O candidato do PT ao governo paulista, Luiz Marinho, disse que está se formando uma "onda vermelha".

O levantamento do Ibope mostra que Haddad cresceu de 19% na semana passada para 22% nesta semana. No segundo turno, o petista supera Bolsonaro por 43% a 37%.