Valorizando a força feminina na Polícia, Coronel David homenageia ex-integrante do DOF

Sempre atuante em defesa das mulheres, o deputado estadual Coronel David (PSL), realizou a entrega da Medalha Coronel PM Adib Massad na noite da última quarta-feira (25), e homenageou a Major QOPM Letícia Raquel Lopes Ramos, como forma de reconhecimento e representatividade feminina dentro da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

“Me sinto muito honrada pelo deputado Coronel David reconhecer o meu trabalho com esta indicação. Estou feliz por representar a força feminina dentro da Polícia Militar há 16 anos e ser condecorada com essa medalha que leva o nome do patrono da unidade, o que é muito importante para a carreira. Trabalhei no DOF (Departamento de Operações de Fronteira) por dois anos e sabemos que o número de mulheres que atuaram na fronteira é ínfimo, por isso, para o universo feminino dentro da Polícia Militar é essencial poder estimular outras mulheres a seguirem o mesmo caminho. Hoje atuo na Corregedoria e continuarei fazendo um trabalho de excelência em nome da Polícia Militar e da sociedade sul-mato-grossense”, pontuou a Major Letícia.

“É uma justa homenagem à Major Letícia, pois além de ser um exemplo de força e inspiração para a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, ela também inspira outras mulheres de uma maneira geral, pois rompe todos os dias a cultura patriarcalista e exerce sua atividade policial com inteligência, eficiência e muita responsabilidade”, destacou Coronel David.

A homenagem é concedida a profissionais da área, pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira o currículo da Major QOPM Letícia Raquel Lopes Ramos:

Ingresso na PMMS em 01/12/2003 como soldado

Sendo declarada Aspirante Oficial em 15/01/2009

Comandante da Força Tática de Dourados no período de 04/06/2009 a 15/09/2010

Trabalhou no Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana de 15/09/2010 a 23/03/2011

Lotada no gabinete do Comandante-Geral da PMMS no período de 17/05/2012 a 18/08/2014

Comandante do Corpo de Alunos do Centro de Ensino e Formação de Praças no período de 09/02/2015 a 21/08/2017

Lotada no Departamento de Operações de Fronteira no período de 28/09/2017 a 07/03/2019

Atualmente lotada na Corregedoria da Polícia Militar, sendo nomeada Ouvidora da PMMS