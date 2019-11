Universo masculino é tema do programa Vida Saudável da Rádio ALEMS

Você já ouviu falar do trabalho do Coletivo Massa? Massa é a abreviação para Masculinidade Autêntica, Sensível, Saudável e Acolhedora. Este é o tema do programa Vida Saudável, da Rádio Assembleia, que vai ao ar na próxima segunda-feira (4) às 9h30, com entrevista do fundador do grupo, Amin Taher Asrieh.

No Coletivo Massa, os homens tem espaço para debate de diversos temas referentes ao universo masculino. Entre as discussões, já falaram no grupo sobre sentimentos, paternidade, aparência, empatia e as tensões masculinas. As rodas de conversa são realizadas mensalmente, só com a presença dos homens.

Taher explica a proposta do Coletivo Massa, fala dos acordos realizados entre eles nas rodas de conversa e ainda dá dicas de leitura e de documentários para o homem que busca viver melhor sua masculinidade. O Vida Saudável é transmitido pela Rádio Assembleia, com uma edição por semana, sempre nas segundas-feiras, às 9h30, e é retransmitido durante toda a semana. Para acompanhar clique neste link.

Aqueles que tiverem interesse em participar do Coletivo Massa é só acessar o perfil no Instagram @coletivomassa e ver todas as informações do grupo. O próximo encontro está marcado para o dia 9 de novembro, das 15h as 17h30, com o tema ‘(Auto) Cuidado com a Saúde’, devido ao Novembro Azul - movimento mundial realizado durante todo o mês para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.