Universidades apresentam pesquisas contra Aedes aegypti em reunião de Frente Parlamentar

Deputado Renato Câmara, coordenador da Frente Parlamentar, é o propositor da reunião

Os integrantes da Frente Parlamentar de Enfrentamento a Tríplice Epidemia: Dengue, Zika e Chikungunya, reúnem-se, nesta quarta-feira (16), a partir das 14h no Plenário Deputado Júlio Maia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Entre outros assuntos, a pauta prevê apresentações de resultado de pesquisa e de projeto, desenvolvidos por universidades públicas do Estado. A reunião foi proposta pelo deputado Renato Câmara (MDB), coordenador do grupo de trabalho.

Esta é a terceira reunião ordinária da Frente durante este ano. Além da leitura da ata e dos encaminhamentos do encontro anterior (do dia 21 de agosto), está pautada a apresentação do projeto “Clínica e epidemiologia de gestantes e nascidos com infecção pelo Zika vírus no Estado de Mato Grosso do Sul, 2015-2017”. O projeto é desenvolvido na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) sob a coordenação do professor doutor Everton Falcão de Oliveira.

Também está prevista, na pauta, a apresentação de resultados parciais de pesquisa da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) que objetiva desenvolver um larvicida sustentável para o controle do Aedes aegypti. O estudo será apresentado pelos professores Bruno de Amaral Crispim e Alexia Barufatti, respectivamente, responsável e coordenadora do projeto.

Será ainda discutida a Lei 5.370/2019, que instituiu, em Mato Grosso do Sul, novembro como o “Mês de Enfrentamento à Tríplice Epidemia: Dengue, Zika e Chikungunya”. Os integrantes da Frente irão definir algumas ações para esse mês.