Uniformes poderão informar tipagem sanguínea de alunos

Proposição é de autoria do deputado Maurício Picarelli - Divulgação

O deputado estadual Maurício Picarelli (PSDB) apresentou na sessão desta terça-feira (20/2), Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do grupo sanguíneo e do fator RH nos uniformes de todos os alunos matriculados nos ensinos fundamental e médio, nas escolas das redes pública e privada do Estado.

Conforme a proposição, as identificações deverão estar na parte dianteira superior direita da peça do uniforme (blusão, camisa, camiseta, agasalho e outros). Os dados poderão ser pintados, bordados ou afixados de forma permanente. “Pretendemos proteger as crianças e adolescentes na hipótese de acidentes. Não saber o grupo sanguíneo e o fator RH pode retardar o atendimento. A medida trará agilidade no momento do socorro médico”, destacou o propositor.

Agricultura familiar

Maurício Picarelli também apresentou projeto de Lei que obriga supermercados, hipermercados, atacadistas e estabelecimentos varejistas a disponibilizarem os produtos da agricultura familiar em gôndolas específicas. Caso se torne lei, os comerciantes terão um prazo de 90 dias para adequação à regra estabelecida.

“É uma forma de fortalecer a agricultura familiar e garantir a sustentabilidade. Também é importante ressaltar o papel de responsabilidade social dos supermercados e dos consumidores na promoção da agricultura familiar na economia estadual”, disse o parlamentar.