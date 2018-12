Últimos candidatos aprovados em Concurso da ALMS são nomeados

Lista de nomeação trouxe 28 nomes de candidatos aprovados

O Diário Oficial Eletrônico da ALMS desta terça-feira (18) divulgou o Ato 148/2018 da Mesa Diretrora do Legislativo, que nomeia os 28 candidatos remanescentes aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul realizado em 2016.

A publicação ainda informa que em razão do recesso de final de ano e as férias coletivas de seus servidores, os prazos para apresentação dos documentos e posse nos cargos relacionados passarão a contar a partir de 04 de fevereiro de 2019. O concurso, que contemplou 80 vagas à época de sua realização, já teve esse total de candidatos convocados para preenchimento dos cargos, mas apenas 52 servidores atuam no Legislativo atualmente.

Confira neste link a publicação do Ato de nomeação dos aprovados.