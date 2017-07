Prêmio incentiva boas práticas entre servidores públicos

Encerra no próximo domingo (30) as inscrições para o XII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública que irá distribuir R$ 24 mil em premiações para seis projetos vencedores. Buscando “Inovação de melhores Práticas e Ideias no Serviço Público” o concurso visa incentivar os servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul a contribuírem para a modernização da gestão pública.

A categoria Práticas Inovadoras de Sucesso irá premiar três trabalhos apresentados por meio de relatos de práticas, com resultados mensuráveis. Já a categoria Ideias Inovadoras Implementáveis vai premiar outros três trabalhos apresentados por meio de pré-projetos que possam ser implementados no âmbito estadual e que possam produzir resultados positivos para administração.

Para o Secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, além de permitir a identificação e divulgação das melhores práticas da administração pública, o Prêmio Sul-Mato-Grossense de Gestão Pública tem como objetivos fomentar a busca de soluções para os problemas diários; incentivar boas práticas de gerenciamento no serviço público; valorizar os servidores, reconhecendo suas iniciativas e desempenho; bem como, incentivar a geração de novos conhecimentos em gestão pública.

Os trabalhos poderão ser inscritos de forma individual ou coletiva no link do Prêmio de Gestão, que também dá acesso ao edital do concurso, roteiros, termo de compromisso, e dúvidas frequentes relacionadas ao prêmio.

O concurso é coordenado pela Escolagov e conta com a colaboração das Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), de Governo e Gestão Estratégica (Segov), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), da Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul (Feserp) e da Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado de Mato Grosso do Sul (Fetems).

