TV Assembleia lança primeiro programa ao vivo nessa terça-feira

Jornalistas Marithê Cogo e Thiago Frison estarão à frente do programa Primeira Discussão

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por meio da TV ALMS, lança nessa terça-feira (23) o primeiro programa ao vivo da nova fase do canal. O “Primeira Discussão” será exibido terças e quintas, às 8h30, direto do plenário Júlio Maia, e vai repercutir para a audiência da TV os projetos já votados pelos parlamentares, bem como as proposições pautadas para a Ordem do Dia.

A ideia é tornar o processo legislativo mais próximo do cidadão, a partir de uma linguagem clara que possibilite a compreensão sobre como funciona o andamento dos projetos na Casa de Leis. Os parlamentares também participarão, comentando as ações legislativas e suas proposições em tramitação.

“Estamos nos preparando para o sinal aberto e por isso temos trabalhado a criação de novos programas para ocupar a grade, com temas voltados à política, saúde, entretenimento etc. No caso do Primeira Discussão, as transmissões serão ao vivo com a participação de comentaristas convidados que farão a interação com nossos jornalistas apresentadores e também com a presença dos deputados, que poderão dar suas opiniões sobre as matérias em andamento”, informa Mauricio Picarelli, gerente da TV Assembleia.

Os jornalistas Marithê Cogo e Thiago Frison estarão à frente desse novo projeto da TV Assembleia. “É uma iniciativa muito legal para que o cidadão fique a par sobre o teor das proposições apresentadas pelos parlamentares na Casa de Leis”, ressalta Marithê. “Levaremos informações ao público por meio de uma linguagem mais leve e dinâmica para que todos filtrem nosso conteúdo com mais facilidade”, pontua Thiago.

Serviço – O Primeira Discussão estreia na terça-feira (23), às 8h30, sendo também exibido às quintas na programação da TV ALMS, que pode ser acompanhada no canal 9 da Net em Campo Grande e também pelo canal 9 da Via Cabo em Dourados, além do YouTube.