TV Assembleia exibe hoje Programa Retratos da História com Pedro Pedrossian

A TV Assembleia exibe hoje (22), logo após a sessão plenária e ao longo do dia, o Programa Retratos da História, com o ex-governador Pedro Pedrossian, que faleceu nesta madrugada, em Campo Grande. A gravação foi realizada em 2011.

Durante quase uma hora, o ex-governador, que também foi senador, fala detalhes da sua trajetória política. Destacou que sempre se preocupou com o futuro, por isso decidiu ser engenheiro. Antes de entrar na política foi ferroviário, chegou a ser diretor da Noroeste do Brasil.

A entrevista foi gravada na casa de Pedrossian, onde ele recebeu a jornalista Andréa Barros e o radialista Nivaldo Mota. Na ocasião, destacou que a sua primeira meta como governador era transformar a educação. Determinado, foi o responsável pela implantação de universidades em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Também ressalta em sua entrevista que após o primeiro mandato não pensava em continuar na política. "Eu nunca fui um político profissional. Quando eu terminei o governo, falei: minha vida política está encerrada, e passei a mexer com gado”, falou Pedrossian.

Porém, as pesquisas de voto daquela época o recolocaram no cenário político. "Fiz sem dúvida alguma um governo bem razoável. Porque escolhi os melhores elementos da cidade. Deixava a minha equipe pensar no que era coisa importante. Porque o homem não podia ser dono de todas as ideias”, salientou.

Velório

O velório será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes. Já o sepultamento será no cemitério Parque das Primaveras, no período da tarde.

