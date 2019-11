TV ALEMS firma parceria com PM e Bombeiros para exibição de programas de segurança

Deputado Paulo Corrêa e comandantes de corporações assinam termos de cooperação para exibir programas na TV ALEMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) firmou, na tarde desta segunda-feira (11), termos de cooperação para veiculação na TV ALEMS de programas de área de segurança. Os termos foram assinados pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), e por comandantes de corporações. Os programas mostrarão os trabalhos das polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros e apresentarão dicas de segurança à população.

Os comandantes do Corpo de Bombeiros, Coronel Joilson Alves do Amaral, e da Polícia Militar, Coronel Waldir Ribeiro Acosta, consideram importante o espaço, proporcionado pela TV ALEMS, para veiculação de programas das corporações. “Estamos muito satisfeitos por participar deste projeto”, afirmou o Coronel Joilson. “O objetivo de nosso programa é divulgar nossos serviços e passar para a população dicas de segurança, relativas, por exemplo, a acidente doméstico, primeiros socorros e prevenção de incêndio”, acrescentou.

De modo semelhante, o programa da Polícia Militar mostrará o dia a dia da corporação, conforme informou Acosta. “Também vamos falar sobre os programas sociais desenvolvidos pela Polícia Militar, além de números de segurança pública”, disse o comandante.

A Polícia Militar assinou, além desse, outro termo de cooperação com a ALEMS, referente ao Corpo de Voluntários Militares da Reserva Remunerada (CVMRR). “Assim, policiais poderão retornar da reserva para trabalhar na Assembleia, juntamente com nossa assessoria militar no local”, disse o comandante da corporação. O programa, que já é desenvolvido, foi renovado e tem vigência de dois anos.