TV Alems estreia programa em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar

A corporação celebra seus 50 anos de atuação no Estado. - (Foto: Divulgação)

A TV Alems estreia, nesta semana, o programa Se Liga 193, produção realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS). Tal iniciativa ocorre no mesmo período em que a corporação celebra seus 50 anos de atuação no Estado.

Com episódios de cinco minutos, a proposta do novo programa consiste em divulgar os serviços prestados pelos bombeiros militares, além de orientar o público em temas como primeiros socorros, prevenção a incêndios e acidentes domésticos.

Para o gerente de Rádio e TV da Alems, Mauricio Picarelli, o Corpo de Bombeiros Militar passa a integrar uma rede de colaboradores de grande valor social ao agregar conteúdos informativos e de orientação à população. “São heróis e heroínas em todas as suas atividades”, ressaltou sobre a parceria firmada.

O comandante-geral da corporação, coronel Joilson Alves do Amaral, pontuou no primeiro programa temas como a história dos bombeiros militares e os planos de expansão dos serviços, assim como os projetos desenvolvidos junto à comunidade. Este ainda reforçou o compromisso “nós somos por você”, ao destacar que cada cidadão sul-mato-grossense pode encontrar suporte ao ligar para o serviço de emergência 193.

SE LIGA 193 – Conheça o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul

