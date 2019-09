TV ALEMS debate atuação de mulheres no campo e prevenção contra câncer de mama

Participaram do programa as subsecretárias de Políticas Públicas para Mulheres e de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial

O Dia Internacional das Mulheres Rurais é celebrado dia 15 de outubro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 1995, com a proposta de elevar a consciência mundial sobre o papel da mulher do campo. Dados recentes do Governo Federal revelaram que no Brasil existem cerca de 14 milhões de mulheres que se sustentam graças ao trabalho no setor agropecuário. Os números são do Ministério Direitos Humanos.

Pensando nisso, a edição de outubro do Programa Mulheres em Debate, da TV ALEMS, vai trazer as iniciativas do Governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Cidadania, para levar informações e desenvolver a ações para esse público - especialmente as mulheres da agricultura familiar e quilombolas. Os debates também lembram de mais uma data importante para o mês: o Outubro Rosa e a prevenção do câncer de mama.

A sétima edição do programa conta com a participação da subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Giovana Corrêa, e a Subsecretária de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, Ana José Alves. O Mulheres em Debate, que estreia no dia 2 de outubro, terça-feira, é exibido na TV Assembleia, canal 9 da NET e YouTube. Para assistir na íntegra, clique aqui.