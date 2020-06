TV ALEMS debate a saúde mental dos idosos durante a pandemia

A doutora em Saúde fala das condições de saúde que o isolamento social pode trazer ao idoso - Foto: Divulgação/TV ALEMS

Um assunto que não está no foco dos debates: a saúde mental dos idosos. Elencados como um grupo de risco, muitos deles estão praticando o isolamento social, evitando ao máximo qualquer exposição externa. Além do cuidado com o corpo, como cuidar da mente em tempos de pandemia? Esse é o assunto da nova edição do “Perspectiva”, da TV ALEMS.

Lívia Machado conversou com a professora Débora Teixeira da Cruz, doutora em Saúde, que dedica sua pesquisa ao público idoso. Segundo ela, uma das principais preocupações no momento é com o sentimento de solidão, que em razão do isolamento, pode aumentar. “Uma chamada de vídeo com palavras positivas ajuda muito. Se o idoso não tem, alguém que esteja cuidando dele ou que more com ele pode ter e mostrar essas mensagens”, disse.

A violência foi outro tema da conversa. Apesar de muito ligada a questão física, a violência psicológica, em especial com os mais idosos, é questão sempre alarmante, mas que agora ganhou um fator que pode aumentar a frequência desses atos. Débora comenta durante o programa sinais aos quais é preciso estar atento e que podem indicar algum comportamento violento contra essas pessoas. Os canais de denúncia são o disque 100 e também o telefone da Polícia Militar, o 190.

O “Perspectiva” é exibido ao longo da programação da TV ALEMS, canal 9 da operadora Claro Net TV, em Campo Grande e em Dourados. Também é possível conferir esse e outros programas já exibidos pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, basta clicar aqui.