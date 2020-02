TV ALEMS apresenta programa com oportunidades para jovens no empreendedorismo rural

Pixabay

A TV Assembleia de Mato Grosso do Sul (ALEMS) traz em sua programação a partir desta quinta-feira (20), às 15h, mais uma edição do Juventude em Pauta, programa que aborda temas relacionados às pessoas que têm entre 15 e 29 anos, faixa etária definida como jovem pelo Estatuto da Juventude no Brasil.

A nova edição traz o empreendedorismo rural como assunto principal e bate um papo com o gerente de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento da Agraer, Araquem Ibrahim Midon e com o engenheiro agrônomo e membro da Famasul Jovem, Lucas Ingold.

O programa é apresentado pela jornalista Fernanda Kintschner e será exibido em reprise pela TV ALEMS na próxima terça-feira (25), às 15h30, na quinta-feira (27), às 15h e no sábado (29), às 13h30. O conteúdo também ficará disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube a partir de hoje por este link.