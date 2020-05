TV ALEMS aborda influência da testosterona no meio ambiente e nas finanças

Muita gente já ouviu falar na testosterona, um hormônio masculino responsável por pela fertilidade e desenvolvimento do corpo - Foto: Divulgação/TV ALEMS

Muita gente já ouviu falar na testosterona, um hormônio masculino responsável por pela fertilidade e desenvolvimento do corpo. Uma novidade, no entanto, foi descoberta pelo pesquisador Fabiano Dotto, o nível desse hormônio no corpo de homens e mulheres pode estar diretamente ligado aos cuidados com o meio ambiente e com o bolso.

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), e contou com a participação de dezenas de voluntários. Segundo Fabiano, um dos indicativos da pesquisa é a de que a testosterona, quando muito presente, pode levar a comportamentos mais impulsivos e, consequentemente, a gastos desnecessários e menor cuidado com o meio ambiente.

De forma geral, a pesquisa indicou que as pessoas menos expostas ao hormônio teriam mais sucesso nessas áreas. Um marcador biológico, conhecido como 2D:4D, foi utilizado para medir a incidência da testosterona nos voluntários. Ao todo, mais de duas mil análises foram realizadas manualmente, além de entrevistas.

