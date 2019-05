Turismo em Mato Grosso do Sul é tema de audiência pública nesta quarta-feira

Evento acontecerá no plenário Júlio Maia a partir das 14h por proposição do deputado Capitão Contar - (Foto: Arquivo)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) sediará, nesta quarta-feira (8), a audiência pública “Turismo no Estado de Mato Grosso do Sul”. O evento acontecerá no plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 14h, por proposição do deputado Capitão Contar (PSL) - presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio.

Com base em uma pesquisa realizada pelo Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul, o parlamentar destaca que pelo menos 58,19% das pessoas que vêm para o Estado têm como foco o turismo. “Esses dados foram levantados no período de alta temporada, sendo de dezembro de 2018 a janeiro de 2019. O percentual é referente a 81.609 turistas. Mas o que alguns não sabem é que o Estado tem muito mais a oferecer, porém precisamos debater como faremos isso juntos”, justificou o proponente da audiência.

Representantes do segmento participarão do evento. “Nosso objetivo é fomentar o turismo. Viva Mato Grosso do Sul. Viva as belezas naturais e riquezas do nosso Estado. Viva e reviva o nosso Estado”, enfatizou Contar.