TSE marca para 6 de agosto eleição suplementar para governador do Amazonas

O primeiro turno da eleição suplementar para governador do Amazonas deve acontecer no dia 6 de agosto. A data foi aprovada nesta quarta-feira, 10, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Caso seja necessário, o segundo turno será realizado em 28 de agosto.

O calendário deve ser confirmado nesta sexta-feira, 12, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). Segundo nota divulgada pela assessoria do TSE, o orçamento estipulado para o pleito é de R$ 18,5 milhões, considerando os dois turnos, e serão utilizadas mais de 7 mil urnas eletrônicas.

Na semana passada, o TSE decidiu pela cassação do mandato do governador do Amazonas, José Melo (PROS), e do vice, Henrique Oliveira (Solidariedade), por compra de votos nas eleições de 2014, na qual foi reeleito. Até a realização das novas eleições, foi determinada a posse interina do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado David Almeida (PSD).

Veja Também

Comentários