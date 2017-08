TSE mantém eleição para governador do Amazonas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu hoje (22) manter a eleição direta para governador do Amazonas. Na decisão, o tribunal manteve a cassação do mandato do ex-governador José Melo por compra de votos na campanha de 2014 e determinou a realização das eleições suplementares. Com a decisão, Henrique Oliveira, vice-governador, também foi cassado.

O novo governador do Amazonas será conhecido no segundo turno das eleições, no dia 27 de agosto. No dia 6 de agosto, foi realizado o primeiro turno, quando foram confirmados na disputa Amazonino Mendes, do PDT, que teve 38,92% dos votos, e Eduardo Braga, do PMDB, com 24,7% dos votos.

Amazonino Mendes nasceu no Amazonas e é formado em Direito. Iniciou sua vida política em 1983, quando foi eleito prefeito de Manaus. Foi eleito para o cargo mais duas vezes, em 1993 e em 2009. Por três vezes, também foi governador do Amazonas. Em 1991 e em 1992, foi senador. O vice de Amazonino é o deputado estadual Bosco Saraiva, do PSDB.

O senador Eduardo Braga nasceu em Belém (PA) e é engenheiro. Foi eleito vereador em 1983. Já foi deputado estadual e federal, governador do Amazonas em dois mandatos e vice-prefeito de Manaus. É senador desde 2011. O vice de Braga é Marcelo Ramos, do PR.

Veja Também

Comentários