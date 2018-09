Tribunal Superior Eleitoral usa robôs para ajudar eleitores

Da redação com informações da assessoria

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a usar robôs para ajudar os eleitores que têm dúvidas sobre o pleito de outubro.

Por meio dos assistentes virtuais instalados no Twitter (@TSEjusbr) e no Facebook (@TSEJus), os eleitores vão poder acessar vários serviços e consultar, inclusive, as informações dos candidatos.

Ao enviar uma mensagem para o Facebook, vão aparecer algumas opções, como “dúvidas frequentes”, “situação eleitoral”, “quitação eleitoral” e “candidatos”.

Além disso, o programa permite consultar também a zona eleitoral e se tiver esquecido o número do título, é possível recuperá-lo fornecendo algumas informações, como por exemplo, data de nascimento e nome completo da mãe.

Outra novidade é que o programa dá a opção de ir para o site DivulgaCandContas, onde ficam as prestações de contas dos políticos. No Twitter, o robô funciona de forma semelhante.