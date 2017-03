Tribunal julga habeas corpus de operadores de Cabral

O Ministério Público Federal defendeu a manutenção das prisões preventivas de três acusados de serem operadores da suposta organização liderada pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB). A primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região julga nesta quarta-feira, 29, os méritos dos habeas corpus de Luiz Paulo Reis, apontado como "testa de ferro" do ex-secretário de Obras Hudson Braga; Wagner Jordão Garcia, coletor de taxa de propina, e Sérgio Castro de Oliveira, entregador de propina à família de Cabral. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

