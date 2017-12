Tribunal de Justiça de São Paulo elege nesta quarta-feira seu novo presidente

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) elege nesta quarta-feira, 6, seu novo comando. A maior corte do mundo, com 359 desembargadores, vai escolher o sucessor de Paulo Dimas de Bellis Mascaretti na Presidência e também o vice-presidente e o corregedor-geral.

Concorrem à cadeira que Dimas Mascaretti ocupa há dois anos os desembargadores Ademir de Carvalho Benedito, atual vice-presidente, Eros Piceli - que já foi vice - e Manoel de Queiroz Pereira Calças, hoje o corregedor.

Para a vice-presidência concorrem os desembargadores João Carlos Saletti, Artur Marques da Silva Filho, Renato de Salles Abreu Filho, Walter da Silva e Carlos Henrique Abrão.

Disputam o cargo de corregedor-geral da Justiça os desembargadores Márcio Orlando Bártoli, Geraldo Francisco Pinheiro Franco e Fernando Antonio Maia da Cunha

As eleições para os cargos de direção e cúpula do TJ paulista serão realizadas no Palácio da Justiça, na Sé, na região central de São Paulo.

Votam para os cargos de direção - presidente, vice-presidente e corregedor-geral - todos os 359 desembargadores. A votação começa às 9 horas e vai até meio-dia, em urnas eletrônicas.

Se nenhum candidato conquistar maioria absoluta - metade dos integrantes, mais um -, será realizado segundo turno, das 13h30 às 15h30.

Já para os cargos de cúpula, os desembargadores votam apenas para o presidente da Seção que integram - Direito Público, Direito Privado e Direito Criminal. A votação acontece no mesmo horário, mas em outras salas do Palácio.

A eleição do Conselho Consultivo da Escola Paulista da Magistratura tem chapa única e será necessária apenas a maioria simples dos votos para a aclamação.

Informações em tempo real serão divulgadas pelo Twitter do Tribunal - www.twitter.com/tjspoficial.