Três são presos suspeitos de executar prefeito de Colniza

Três homens foram presos suspeitos de executar o prefeito de Colniza, a cerca de 1 mil quilômetros de Cuiabá, e de tentarem matar o secretário de Finanças do município, segundo reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo. O prefeito Esvandir Antônio Mendes (PSB), de 61 anos, foi morto a tiros na sexta-feira, 15.

O secretário Admilson Ferreira dos Santos, de 41 anos, também foi atingido por disparos. As prisões foram efetuadas pelo Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) da Polícia Civil.

Em nota, o governador do Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), informou que irá ao município com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública para acompanhar as investigações do homicídio.