Três propostas devem ser apreciadas na Ordem do Dia hoje da Assembleia

Na sessão ordinária desta terça-feira (28), na Assembleia Legislativa, estão previstos três projetos para análise dos parlamentares. Em 2ª discussão, com parecer favorável da Comissão de Serviços Públicos, Obras, Transportes, Infraestrutura e Administração, o Projeto de Lei (PL) 201/2016, da deputada Antonieta Amorim (PMDB), que dispõe sobre a sinalização de locais inseridos na Zona de Recarga Direta do Aquífero Guarani.

Em 1ª discussão, duas proposições. Ambas receberam o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). A primeira, também de autoria da deputada Antonieta Amorim é o PL 235/2016, que altera a redação da Lei 2.880, de 12 de maio de 2004, que institui a Política Estadual de Cooperativismo.

A outra proposta prevista para os deputados apreciarem em plenário é do deputado estadual Pedro Kemp (PT). Trata-se do Projeto de Lei 025/2017 que institui no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul o “Dia Estadual de Conscientização das Doenças Raras”, e dá outras providências.

Veja Também

Comentários