Três projetos são apreciados em votação desta quarta-feira na Assembleia

Em primeira, deputados aprovaram PL que autoriza Executivo a contratar crédito com o BID - Divulgação

Os deputados estaduais aprovaram em votação nesta quarta-feira (01/11) três Projetos de Leis (PL), sendo dois em primeira discussão e um em segunda discussão. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) o PL 234/2017, do Poder Executivo, autoriza o Governo do Estado a contratar crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no âmbito do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal (PROFISCO II MS), com a garantia da União até o valor de U$ 47,7 milhões, que será gerido pela Secretaria Estadual de Fazenda. Confira na íntegra clicando aqui.

A proposta segue para apreciação das comissões de mérito, para então ser analisada em segunda votação. Outro projeto que também seguiu para esta análise foi o PL 237/2017, aprovado em primeira, de autoria do deputado Renato Câmara (PMDB). A proposta dispõe sobre o plantio de vegetais do gênero citrus no Estado, em áreas que não estão infectadas pelo cancro cítrico causada pela bactéria Xanthomonas axonopodis pv citri.

Os deputados ainda aprovaram em segunda discussão o PL 136/2017, do Poder Executivo, que dispõe sobre a alienação de bens imóveis localizados no loteamento denominado Bosque do Carvalho em Campo Grande, de propriedade da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), no âmbito da Regularização Fundiária de Interesse Social.