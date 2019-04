Três matérias devem ser apreciadas na Ordem do Dia desta terça-feira

Deputados devem apreciar dois projetos de lei e um projeto de resolução na Ordem do Dia

Na sessão ordinária desta terça-feira (9), durante a Ordem do Dia, três proposições estão previstas para análise dos deputados estaduais. Em tramitação urgente e segunda discussão o Projeto de Lei 60/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera, acrescenta e revolta dispositivos do artigo 1º da Lei 2783/2003, que autoriza a concessão de crédito presumido e crédito outorgado nas hipóteses em que especifica.

A proposta possibilita a extensão do benefício fiscal a contribuintes que não eram abrangidos pelo texto anterior, incluindo os estabelecimentos industriais detentores de benefício fiscal obtido mediante deliberação do Fórum Deliberativo do MS Forte-Indústria (MS-Indústria). Também está incluída a possibilidade de extensão do benefício fiscal aos contribuintes que exerçam a exportação em suas atividades.

Já tem tramitação ordinária e segunda discussão, o Projeto de Lei 39/2019, também de autoria do Poder Executivo, que institui, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, o Programa de Desligamento Voluntário (PDV) destinado ao servidor público civil, na Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, e dá outras providências.

Também em tramitação ordinária e discussão única o Projeto de Resolução 5/2019, de autoria do deputado Onevan de Matos (PSDB), que concede Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense.