Três estreias contemplam nova programação da TV Assembleia

A TV Assembleia está em constante inovação e agora lança novos programas. O Escritório Jurídico trará dois advogados que atuam na Casa de Leis para debater um assunto pré-definido em estúdio, de relevância estadual, com duração de até 15 minutos. O Saúde em Foco gravará com os profissionais da saúde no saguão principal da Casa de Leis respondendo perguntas enviadas pela população, em um programa de dois blocos com duração de 10 minutos. E o Povo na ALMS trará uma série de entrevistas com representantes da comunidade em geral em visita à Casa de Leis.

Segundo o gerente da TV e Rádio Assembleia, Maurício Picarelli, será possível enviar sugestões de pautas para todos os programas enviando e-mail para producaotv@al.ms.gov.br. “Temos uma grade extensa de programação e estes três programas já estão confirmados. Outros estão sendo formulados sobre diversos temas, como esporte, acessibilidade, meio ambiente, defesa do consumidor e outros. A intenção é ampliar essa integração entre a população e a Casa de Leis” confirmou Picarelli.

Quando a programação for estendida ao canal aberto, Picarelli explica que o Legislativo Municipal também terá espaço de duas horas na programação com a reprise da sessão plenária da Câmara de Vereadores de Campo Grande. “E a transmissão ao vivo da sessão do Legislativo Estadual está garantida, com a novidade de que faremos interações antes e depois da sessão, mostrando os bastidores da notícia e ao final um balanço do que foi discutido em plenário”, anunciou o gerente.

Esta semana foi aprovado na ALMS o Projeto de Lei 51/2019, que permitirá a instalação de novos equipamentos de transmissão, repetidores de sinal e antena de televisão no âmbito do Poder Legislativo, ampliando a possibilidade de transformar a iniciativa em uma TV aberta. Atualmente, a TV Assembleia está com sua programação na TV de sinal fechado, pelo canal 9 da NET. A alteração da norma foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PR).

“Também contaremos com parceria da TV Senado com mais incrementos na programação e com a TV Educativa em Mato Grosso do Sul, com sua antena para distribuição do sinal e onde será instalada a estação radiodifusora da TV Senado/TV ALMS, já acordado em um protocolo de intenções”, informou o presidente na justificativa do projeto.

