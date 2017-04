Três cidades do interior de SP já conhecem seus novos prefeitos

Três cidades do interior de São Paulo escolheram seus novos prefeitos neste domingo, 2. Ao todo mais de 70 mil eleitores voltaram às urnas. Em Mococa, foi eleito o delegado da Polícia Civil, Wanderley Fernandes Martins Junior, do PMDB, com 51,8% dos votos válidos. Ele concorreu com outros três candidatos. Em Cafelândia, os eleitores escolheram o candidato Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis, do PTB, com 47,5% dos votos, para governar a cidade. A disputa envolveu outros dois candidatos.

Os eleitores de São José de Bela Vista elegeram prefeito Paulo Cesar Lopes do Nascimento, do PSDB, com 47% dos votos válidos. O tucano venceu dois concorrentes. As eleições suplementares foram realizadas porque os eleitos no pleito majoritário de outubro de 2016 não puderam assumir por terem sido condenados por improbidade administrativa ou crime eleitoral.

