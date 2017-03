TRE do Pará cassa mandato do governador Simão Jatene

Brasília - Governador do Pará, Simão Jatene fala à imprensa após encontro com o presidente interino, Michel Temer, no Palácio do Planalto (José Cruz/Agência Brasil) / José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (PRE-PA) cassou o mandato do governador do estado, Simão Jatene (PSDB), e do vice, Zequinha Marinho (PSC).

Por 4 votos a 2, a Corte condenou o político por abuso de poder econômico.

O Ministério Público Eleitoral acusa o governador de irregularidades em programas de habitação durante as eleições de 2014, como a entrega de cheque-moradia a eleitores que prometeram voto a Jatene e Zequinha. A chapa também é acusada de uso indevido de meios de comunicação.

Como ainda cabe recurso, a perda de mandato não é imediata. O afastamento só ocorre se o Tribunal Superior Eleitoral mantiver a decisão de cassar o governador.

Simão Jatene está no terceiro mandato como chefe do Executivo estadual. O governador ainda não se pronunciou sobre a decisão do TRE.

