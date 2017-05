TRE do Amazonas confirma 1º turno de eleição suplementar em 6 de agosto

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) confirmou nesta sexta-feira, 12, que o pleito suplementar para governador do Estado será em 6 de agosto. Caso seja necessário, o segundo turno será realizado no dia 28 do mesmo mês.

O calendário referendado pela corte eleitoral é o mesmo que foi aprovado na quarta-feira, 10, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os partidos devem realizar as convenções entre 12 e 16 de junho. As candidaturas devem ser registradas até o dia 19 de junho.

No primeiro turno, a campanha eleitoral vai de 20 de junho e a 4 de agosto. No segundo, se houver, ocorrerá entre 7 e 26 de agosto.

A diplomação dos eleitos deve ocorrer até 11 de outubro. Após essa data, a Assembleia Legislativa do Amazonas define a data da posse.

Na semana passada, o TSE decidiu pela cassação do mandato do governador do Amazonas, José Melo (PROS), e do vice, Henrique Oliveira (Solidariedade), por compra de votos nas eleições de 2014.

Interinamente, tomou posse do governo do Estado o presidente da Assembleia, deputado David Almeida (PSD).

