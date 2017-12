“Tratamento da leishmaniose tem amparo jurídico”, afirma vereador Francisco

Vereador busca apoio para alterar o Código Sanitário do Município - Divulgação

O líder da bancada do PSB e defensor da causa animal na Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, faz a seguinte pergunta aos campo-grandenses: “Vamos ou não autorizar o tratamento da leishmaniose?”, acrescentando que tal iniciativa encontra-se embasada em amparo jurídico.

De acordo com o Parlamentar, a referida doença acomete os cães campo-grandenses há mais de 20 anos, realçando que existe uma proposta tramitando no Legislativo da Capital para alterar o Código Sanitário do Município e assim legalizar o que já está sendo feito ao longo do tempo.

Conforme o Veterinário Francisco, os proprietários que tiverem seus cães com o diagnóstico da leishmaniose e optarem pelo tratamento, deverão fazê-lo através de protocolo ao Centro de Controle de Zoonoses, emitido pelo médico veterinário de sua confiança.

O líder da bancada do PSB enfatiza que o tratamento em questão tem amparo jurídico, além do apoio e a legalidade dos ministérios da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. “Preciso do seu apoio para alterar o Código Sanitário do Município”, conclama a todos.