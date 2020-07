Tratamento da Covid-19 será tema de audiência pública remota nesta quinta-feira

Evento será totalmente virtual e pode ser acompanhado ao vivo pelos canais de comunicação da ALEMS - (Foto: Wagner Guimarães)

Para esclarecer dúvidas sobre o coronavírus, tratamento e uso de remédios, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará a audiência pública "Oportunidade do tratamento medicamentoso da Covid-19" - nesta quinta-feira (16) a partir das 15h. O evento, proposto pelo deputado Capitão Contar (PSL), contará com a participação de especialistas da área da Saúde e será transmitido - em sessão 100% remota - pelos meios de comunicação da Casa de Leis (canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook e Rádio ALEMS ).

Será a primeira vez que uma audiência pública da Assembleia Legislativa será totalmente virtual. O objetivo é falar sobre o vírus que tem gerado dúvidas na sociedade e sobre as descobertas de possíveis tratamentos. De acordo com o deputado Contar, “são muitas as dúvidas da população com relação aos tratamentos da Covid-19 e o momento, tratando-se de salvar vidas, deve ser debatido com total responsabilidade e de forma técnica, com profissionais que atuam no sistema de saúde”, disse.

Além do parlamentar, está prevista a participação do deputado federal e cardiologista Luiz Ovando (PSL-MS). Com o canal das redes sociais aberto, os cidadãos interessados em saber mais sobre o assunto ou que tiverem algum questionamento, poderão interagir durante a audiência.