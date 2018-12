Transparência e acessibilidade marcam comunicação da Assembleia durante 10ª legislatura

Comunicação institucional da ALMS reforçou presença nas redes sociais

As novas tecnologias aliadas a popularização das redes sociais têm tornado a comunicação mais dinâmica e integrada à vida de todos nós a cada ano que passa. E para acompanhar o ritmo acelerado das notícias no mundo digital, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) reforçou sua presença na internet e investiu na acessibilidade de suas plataformas oficiais durante a atual legislatura, aproximando o cidadão do Estado ao cotidiano das atividades dos parlamentares.

O presidente do Legislativo, deputado Junior Mochi (MDB), resumiu o trabalho desempenhado pela Secretaria de Comunicação Institucional que transformou a maneira como o Parlamento se aproximou do sul-mato-grossense. "Conseguimos avançar bastante no decorrer desses anos. Temos como exemplos de conquistas o aplicativo ALMS, a parametrização de pesquisa em Projetos de Lei com o novo sistema de gestão do processo legislativo, além da transmissão ao vivo de nossas sessões e a divulgação em mídias sociais. Nosso objetivo com essas medidas foi estender ao maior número possível de pessoas a possibilidade de acompanhar e avaliar as ações do Poder Legislativo, pois creio que isso é extremamente importante para darmos a efetiva transparência de nossos atos", disse.

O 2º secretário da Mesa Diretora do Legislativo, deputado Amarildo Cruz, avaliou as inovações trazidas pela ALMS desde 2015. “As mudanças na comunicação são visíveis. A cobertura de notícia, o formato atual do site, as novas plataformas de acesso à informação, como as redes digitais, tudo isso foi repensado, especialmente pela Mesa Diretora, com a preocupação de dar o máximo de acessibilidade e transparência às ações da Casa de Leis. Essas mudanças dinamizaram, modernizaram e qualificaram a comunicação da Assembleia Legislativa e são hoje muito mais utilizados por veículos de comunicação regional e nacional. São fontes de pesquisa, confiabilidade e qualidade para repercutir tudo o que é produzido aqui dentro”, declarou.

Cruz também ressaltou que as novidades disponibilizadas ao setor da Casa de Leis não devem parar. “Ainda temos algumas demandas que acredito que nos próximos anos devem ser implementadas, como a transmissão da TV Assembleia em canal aberto e a ampliação do sinal da rádio, por exemplo, que já estão em andamento. Então, não tenho dúvida que houve uma evolução muito grande no sentido de ampliação do diálogo com a população sul-mato-grossense e atribuo isso ao compromisso e ao grau de profissionalismo dos servidores que hoje servem à Assembleia Legislativa”, encerrou.

Acessibilidade – Uma das principais inovações do Portal ALMS em 2018 foi a inclusão de recursos de acessibilidade aos seus usuários. Prestigiando a promoção dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, o Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul assegura a deficientes visuais e auditivos que toda informação produzida pela Casa de Leis seja conhecida pelos seus cidadãos sem qualquer restrição. A página inicial do Portal traz os canais “Alto Contraste” e “Aumento da Fonte”, além das ferramentas “VLibras” e “Audima”, que auxiliam cegos, pessoas com baixa visão e surdos que acessam o site em computadores, smartphones e tablets.

Interatividade – Outra característica da produção jornalística da ALMS é a transmissão ao vivo das sessões ordinárias e solenes, audiências públicas e reuniões das Frentes Parlamentares por meio dos canais no Youtube, Rádio ALMS e também pelas redes sociais, permitindo que os usuários acompanhem e comentem os eventos. Gustavo Del Pino, social media da Casa de Leis, é um dos responsáveis pelas transmissões via Facebook. Para o servidor, a participação popular através da internet reforça o caráter democrático que esta legislatura tomou. “É muito importante o trabalho de aproximação que tivemos junto ao cidadão sul-mato-grossense nesses últimos quatro anos. Além do investimento em infraestrutura e tecnologia, o acesso à informação foi o foco principal em 2018. Um exemplo disso foi a implantação das redes sociais e a transmissão ao vivo de nossas audiências públicas pelo Facebook, onde mesmo de casa o cidadão pode participar, opinando ou questionando. A Assembleia encontrou mais um canal de contato direto com a população”, analisa.

Além disso, o WhatsApp, aplicativo de envio de mensagens mais popular no Brasil, também foi adotado como canal oficial de comunicação pelo Parlamento. A novidade, iniciada em novembro, deve servir para a divulgação de convites de eventos e notícias das ações realizadas pelos deputados por meio de listas de transmissões aos veículos de imprensa, setores administrativos e gabinetes parlamentares, além da população em geral que se interessar em receber as informações.

Canais - A Assembleia Legislativa está presente em diversas plataformas de comunicação da Internet, e você também pode acompanhar todas as atividades legislativa pelo Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e Flickr.