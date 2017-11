Trabalho intermitente gera dúvida para empregador, que pode ter prejuízo

O empregado pode vender 10 dias de férias. - Divulgação

Claudia Abdu Arrade , especialista em direito Trabalhista e Nilson Pereira, especializado em Recursos Humanos confirmam as dúvidas da comunidade sobre a novas lei Trabalhista; O governo vai encaminhar medida provisória ou através de projeto de lei ainda esta semana. Não se pode fazer contratação pelas novas regras ainda desconhecidas. A principal delas a livre negociação entre Patrões e empregados.

As férias podem ser divididas em Três vezes e uma delas pode ter 14 dias. Com a conveniência do empregado. O empregado pode vender 10 dias de férias. Nilson Pereira informa.A empresa poderá terceirizar atividade fim ..

O Trabalho intermitente pode ser por dia , por semana ou por hora. Uma nova modalidade que resolve o problema da empresa no horário de Pico. Mas o contratado, pode faltar e continuar recebendo. Claudia Abdu Arrade , anuncia..O contratado em tese não deveria faltar ao trabalho, mas poderá falta e contar com o pagamento acordado com o Patrão. Ainda de acordo com Claudia Abdu Arrade o empregado será disputado no mercado de trabalho.As declarações de Claudio Abdu Arrade e Nilson Pereira foram dadas ao jornal da CBN.