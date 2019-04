Trabalhadores do combate às drogas serão homenageados em sessão solene da ALMS

Deputado Antonio Vaz

O deputado Antônio Vaz apresentou, na sessão plenária desta quarta-feira (10), requerimento para que sejam tomadas as providências administrativas para a realização da sessão solene que vai homenagear com medalha de reconhecimento e comenda, tanto pessoas físicas como também jurídicas que militam no trabalho de enfrentamento e combate ao crack e outras drogas.

O evento vai acontecer dia 18 de junho próximo, no plenário Júlio Maia.

“Esse incentivo aos voluntários que lutam contra o vício das drogas é também um compromisso de campanha. Os projetos sociais Anjos da Madrugada e A Última Pedra, desenvolvido por voluntários cristãos fazem parte destas iniciativas dignas de reconhecimento público, entre outras “, observou Vaz.

A sessão solene será realizada em conjunto com o deputado Eduardo Rocha.