Toffoli diz que tratou de 'assuntos gerais' em encontro com Temer no Alvorada

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta segunda-feira, 20, que tratou de "assuntos gerais" no encontro com o presidente Michel Temer ocorrido na manhã do último domingo (19) no Palácio da Alvorada. A conversa durou cerca de meia hora.

"Foi só um bate-papo. Eu sempre me dei muito bem com ele (Temer), foi um bate-papo de assuntos gerais, conversamos sobre coisas gerais, nada específico. Era um bate-papo informal", disse Toffoli a jornalistas, ao participar da abertura do XI Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Brasília.

Toffoli é atualmente o vice-presidente do STF e assumirá a presidência da Corte em setembro do ano que vem, substituindo a ministra Cármen Lúcia.

Segundo o Broadcast Político apurou, Temer já tinha manifestado a pretensão de se encontrar com Toffoli meses atrás, mas preferiu esperar a "poeira baixar" um pouco, depois que a Corte julgou casos delicados, como o pedido de suspeição do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot no caso JBS.

Dentro do STF, o encontro foi visto como uma tentativa de aproximação de Temer de estreitar laços com o futuro presidente da Corte.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou do encontro entre Temer e Toffoli no Alvorada, quando comentou a recuperação da economia brasileira.

Toffoli e Meirelles já trabalharam na mesma equipe durante o segundo mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eles ocuparam respectivamente a chefia da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Banco Central.

No domingo retrasado (12), Temer recebeu no Palácio do Jaburu o ministro Gilmar Mendes, do STF. Segundo a assessoria de imprensa do magistrado, aquele encontro serviu para tratar da "reforma política e de reformas institucionais".