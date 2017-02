Título de novo 'Star Wars' é mesmo 'Os Últimos Jedi', no plural

Há algumas semanas, a Disney havia anunciado o título oficial do oitavo e novo filme da saga "Star Wars" em inglês, que será "The Last Jedi", o que deixou fãs confusos com a possibilidade da frase estar no plural ou no singular - já que poderia significar, em português, tanto "Os Últimos Jedi" quanto "O Último Jedi". Agora, porém, a dúvida acabou.

A conta em francês do filme no Twitter foi quem encerrou a confusão, ao postar na rede a logo oficial da película em sua língua, que ficou "Star Wars: Les Derniers Jedi", ou seja, no plural.

